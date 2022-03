“Diego non c’è più”, il ct Bilardo scopre la morte di Maradona da un documentario in tv

A oltre un anno dalla morte di Diego Armando Maradona avvenuta nel novembre del 2020, l’ex ct dell’Argentina campione del mondo a Messico 86′, l’83enne Carlos Salvador Bilardo, da tempo affetto dalla sindrome di Hakim-Adams, una malattia neurodegenerativa, è venuto a conoscenza della morte del ‘Pibe de oro’ da un documentario in tv.

Il giornalista argentino Ezequiel Fernández Moores ha raccontato che Bilardo, a cui i medici non avevano dato la notizia della scomparsa del n.10 per evitargli un trauma emotivo, una volta appreso della morte di Maradona “è rimasto assolutamente in silenzio, si è limitato a unire le mani”.

DAL NOSTRO ARCHIVIO [03/03/2022] | Quando Maradona snobbò Putin: “Se vuole incontrarmi si fa come dico io”

Con lo scoppio della guerra in Ucraina è venuto a galla un retroscena che vede protagonisti Vladimir Putin e Diego Armando Maradona. Durante i Mondiali in Russia nel 2018 il leader del Cremlino ha fatto di tutto per incontrare il famoso calciatore argentino ma El Pibe de Oro non ha accettato. “Devo svegliarmi alle 9.30… Io alle 9.30 non mi sveglio. Non mi sveglio!”, aveva raccontato Maradona al suo entourage in un audio che solo ora è stato diffuso da Infobae. “Ha fissato l’appuntamento troppo presto. Se fa un cocktail nel pomeriggio, metto un vestito e vado. Ringrazio Putin ma no, è deciso”, aveva aggiunto l’attaccante, più convinto che mai. Come è finita? L’incontro c’è stato ma alle condizioni del calciatore: Maradona non si è fatto intimorire da Putin ed è riuscito a vederlo nel pomeriggio. Lo riporta il Corriere dello Sport.

L’incontro tra Putin e Maradona

