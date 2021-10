Ore di apprensione a Sant’Antimo per la sorte di Carmine. Il ragazzino pare si sia allontanato dall’I.C. Nicola Romeo di Sant’Antimo. Da come si legge dai vari appelli pubblicati sui gruppi social cittadini, Carmine pare che si sia allontanato per recarsi in bagno, ma non ha più fatto ritorno in classe. Nell’appello è allegato anche un numero di telefono per eventuali segnalazioni: 3400582183. La famiglia al momento si è chiusa nel silenzio con la stampa. Indagano i carabinieri

