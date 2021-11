Strage familiare a Sassuolo: uccide moglie, 2 figli e suocera, poi si suicida

Una vera e propria strage quella avvenuta a Sassuolo, dove un uomo di 38 anni ha ucciso a coltellate mogli, figli di 2 e 5 anni e la suocera nell’appartamento dove vivevano. Poi, si è tolto la vita. Sul caso indaga la polizia.

Il dramma si è consumato in via Manin, non lontano dal centro, tra le 15 e le 16. L’uomo lavorava in un supermercato di Sassuolo e, secondo le prime risultante investigative, sarebbe di origine tunisine. La madre dei suoi figli, invece, era italiana e impegnata in lavori di pulizia. I 2 bimbi uccisi erano nati dalla loro relazione, mentre la donna ne aveva un altro avuto da una relazione precedente. Sul posto la polizia scientifica per i rilievi, oltre a carabinieri e polizia locale.