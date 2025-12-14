Scippato della collanina ai Baretti a Chiaia: “Era un regalo di mio nonno morto”

PUBBLICITÀ

Furto con strappo ai danni di un 20enne napoletano durante la movida dei Baretti a Chiaia. Il ragazzo era in compagnia di alcuni amici per passare un tranquillo venerdì sera, quando un gruppo di tre malviventi si è avvicinato. “Uno mi ha spinto, mentre l’altro mi ha strappato la collana d’oro che avevo al collo, un regalo che mi aveva fatto mio nonno prima di morire. Non contenti mi hanno anche minacciato, hanno detto che mi avrebbero picchiato se avessi chiesto aiuto e uno si è alzato la maglietta per mostrare, probabilmente, un’arma che aveva nei pantaloni” ha raccontato il ragazzo al deputato Borrelli.

“Ci troviamo di fronte a criminali sempre più spregiudicati, che agiscono in branco, minacciano e intimidiscono, convinti di poterla fare franca — ha dichiarato Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi – Sinistra —. La movida non può diventare terra di conquista per rapinatori e delinquenti. Servono più controlli, più pattuglie e una presenza costante delle forze dell’ordine soprattutto nei fine settimana, quando migliaia di giovani affollano queste zone. I malviventi devono sentire il fiato sul collo, sapere che lo Stato c’è e interviene. Non possiamo accettare che a Napoli si esca la sera con la paura di essere derubati o aggrediti. La sicurezza dei cittadini onesti deve tornare ad essere una priorità assoluta”.

