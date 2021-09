Scontro tra Fedez e Pio e Amedeo, botta e risposta sui social: «Lo fai solo per vendere»

Dissing nella notte tra Pio e Amedeo e Fedez. Durante i Seat Music Awards andati in onda ieri sera su Rai 1, il duo comico ha fatto una battuta sul rapper. L’accusa è quella di inventarsi polemiche per vendere i propri prodotti. La risposta di Fedez non si è fatta attendere: con una serie di storie su Instagram, direttamente dal letto, ha controrisposto anche Pio e Amedeo.

La nuova polemica ha in realtà radici vecchie. Non è la prima volta infatti che tra gli uni e gli altri partono attacchi social. In passato Chiara Ferragni aveva ironizzato sulla “simpatia” di Pio e Amedeo, e loro avevano risposto ricordando ironicamente di non essere all’altezza della simpatia di chi si tira il cibo nei supermercati o fa elemosina in Lamborghini (riferendosi ad alcune operazioni social fatte dai Ferragnez).

Il dissing tra Fedez e Pio e Amedeo

Tutto è cominciato dalla questione censura denunciata da Fedez in occasione dell’ultimo concertone del Primo Maggio. Pio e Amedeo lo hanno infatti accusato di essersi fatto pubblicità con la vicenda, approfittandone per incrementare le vendite della sua linea di smalti. La risposta di Fedez non si è fatta attendere e, poco dopo, nella sue Storie’s ha si è ironicamente complimentato per “il loro coraggio” e, dicendo di “non essere alla loro altezza”. Ha poi detto che avrebbe provato a essere simpatico come loro andando in giro e appellando la gente a suon di “fro**o” e “ne**o” (riferendosi all’uso di termini poco politically correct rivendicato dal duo comico in passato). Finendo le sue storie sottolineando di averli trovati “giù di smalto” e offrendosi di fornirgliene un po’ lui, mostrando il dito medio (smaltato) alla camera.

Ma Pio e Amedeo non hanno perso tempo per controribattere, con alcune storie realizzate all’alba dal letto del loro albergo. Ribadendo che le polemiche di Fedez sono nella maggior parte dei casi sollevate per creare interesse e ironizzando continuamente sulla presenza di link a prodotti nelle storie che i Ferragnez fanno su Instagram.