Tentano il colpo da migliaia di euro, banditi in fuga dalla posta di Giugliano

Colpo fallito all’ufficio postale in via Colonne a Giugliano. La banda voleva mettere a segno un colpo di migliaia di euro, ma è andata via a mani vuote. Prima che riuscissero a seminare il panico, sono arrivati i carabinieri che li hanno costretti alla fuga. Sono scappati senza riuscire a portare via nulla. Sul posto sono intervenuti gli uomini della compagnia di Giugliano del capitano Andrea Coratza che stanno guidando le indagini. Saranno analizzati i filmati delle telecamere di videosorveglianza e delle attività situate nella zona.

IL PRECEDENTE COLPO IN POSTA

Il precedente colpo all’ufficio in via Colonne. Risale al 31 gennaio 2020 l’assalto al furgone portavalori all’esterno dell’ufficio postale in via Colonne . Quattro banditi bloccarono un mezzo a Giugliano aggredendo e disarmando le guardie giurate che si trovavano a bordo. Poi scapparono facendo perdere le loro tracce con una Renault bianca con la quale erano arrivati. Sul posto i carabinieri per le indagini. Armati di mitra, costrinsero le guardie ad aprire il portellone e consegnare i soldi. Il bottino quantificato si aggira sui 100mila euro. I carabinieri acquisirono le immagini delle telecamere all’esterno dell’ufficio postale e quelle dei negozi circostanti.