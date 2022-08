Scoperto nuovo virus cinese, sintomi e cure di ‘LayV’

Pare non avere un’alta trasmissibilità uomo-uomo, comunemente presente nei toporagni, il nuovo virus cinese ‘LayV‘ non ha fatto vittime tra i 35 casi registrati dal 2018. L’indagine sul nuovo virus è iniziata nel 2018 dopo il ricovero di una 53enne. La donna presentava febbre e altri sintomi generalmente associati ad un’influenza al momento del ricovero.

Il primo ricovero per il virus LayV

La donna è stata ricoverata in un ospedale in cui era attivo il reparto per infezioni potenzialmente di origine animale. Da quel momento sono stati registrati 35 casi infetti nelle province di Shandong e Henan. Il virus ‘Langya’ (LayV) appartiene alla famiglia degli Henipavirus. Questa famiglia ha nel suo “albero genealogico” virus letali ma LayV pare non avere le stesse caratteristiche dei suoi “cugini”.

I primi dati registrati infatti sembrano rassicurare soprattutto per la trasmissibilità del virus. Pare infatti che il contagio uomo-uomo sia davvero molto sporadico e che in generale il LayV non sia letale come i suoi “parenti”. Dei 26 pazienti infettati dal solo virus LayV i medici hanno riportato le condizioni cliniche: febbre, circa la metà soffriva di stanchezza, tosse, anoressia, dolori muscolari, carenza di globuli bianchi. Circa un terzo dei 26 aveva nausea, mal di testa, vomito, carenza di piastrine, alterazioni della funzionalità epatica mentre meno di 1 su 10 presentava problemi ai reni. Tra questi 26 pazienti non sono stati riportati decessi.

“Non c’era uno stretto contatto o una storia di esposizione comune tra i pazienti, il che suggerisce che l’infezione nella popolazione umana potrebbe essere sporadica” spiegano i ricercatori. A confermarlo sarebbe anche il tracciamento dei contatti degli infetti che pare non aver registrato nessun contagio. L’indagine si è quindi spostata sugli animali entrati in contatto con i contagiati e pare che i toporagni siano un serbatoio del virus LayV.