Covid, allerta per “Centaurus”: la nuova sottovariante di Omicron fa paura

Preoccupa la nuova sottovariante di Omicron Ba.2.75:”Centaurus” che sembra essere più contagiosa di Omicron 5, arriva l’allerta dal Regno Unito. Rilevata per la prima volta in India la mutazione del virus prende il nome di “Centaurus“. La sottovariante è stata già registrata in una decina di Paesi tra cui: Regno Unito, Stati Uniti, Australia, Germania e Canada.

Centaurus, la variante registrata per la prima volta in India, è “l’ultima arrivata” tra le mutazioni di Omicron, al momento una di quelle che preoccupa più i virologi. La causa delle preoccupazioni degli esperti su “Centaurus” sembrano essere i dati sul suo contagio. Da quanto si apprende infatti la sottovariante pare essere più contagiosa di Omicron 5. L’European Centre for Disease Prevention and Control (Ecdc) il 7 luglio ha infatti definito “Centaurus” come “variante da monitorare“.

Dai primi dati, ancora da valutare al meglio, pare che Centaurus possa “essere più trasmissibile o associata a malattie più gravi, ma i dati su questo fronte sono ancora deboli“. I virologi britannici hanno “sentito” il campanello d’allarme una volta notato il numero di mutazioni extra in BA.2.75, rispetto a BA.2. Da BA.2. “è probabile si sia evoluta” Centaurus. Tom Peacock, virologo dell’Imperial College London, è stato il primo a “lanciare l’allarme” su Omicron a novembre e ora si è espresso anche sulle nuove mutazioni.

Le dichiarazioni dei virologi inglesi su “Centaurus”

“Non sono tanto le singole mutazioni, ma il numero di combinazioni di mutazioni che ci preoccupano” dice Peacock. “È difficile prevedere l’effetto di così tante mutazioni insieme, un quadro che conferisce al virus una sorta di proprietà ‘jolly’ in cui la somma delle parti potrebbe essere peggiore di ciascuna di esse. Sicuramente “Centaurus” è un potenziale candidato a sostituire BA.5. Oppure, è probabilmente il genere di cose con cui faremo i conti dopo, ovvero una ‘variante di una variante’” continua.

Le parole dei virologi britannici sulla nuova mutazione sono arrivate nelle stesse ore in cui in Inghilterra si procedeva con un’altrettanta campagna di “sensibilizzazione”. Il Governo britannico ha infatti chiesto ai quasi 3 milioni di adulti in tutta l’Inghilterra che non hanno ancora ricevuto neanche una dose di vaccino a procedere con la somministrazione.