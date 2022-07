Da Secondigliano al Vomero per rubare un’auto, catturata la banda

Una vera e propria banda specializzata in furti d’auto. E’ quella arrestata dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Giugliano in Campania (guidati dal capitano Andrea Coratza) impegnati da tempo in un’attività di indagine volta al contrasto del fenomeno di furti di auto. Gli uomini dell’Arma hanno così arrestato a Napoli al Vomero Vomero Francesco Liccardo Grasso, 52enne di Mugnano, Gianluigi Molfetta e Massimo Russo rispettivamente di 30 e 50 anni di Secondigliano. I militari, durante un appostamento, hanno notato verso le 23 che Molfetta e Russo – scesi da una auto guidata da Liccardo – avrebbero forzato la portiera di una Smart per poi entrare al suo interno. I due avrebbero tentato di mettere in moto l’auto parcheggiata in via Aniello Falcone al Vomero con un dispositivo elettronico capace di interferire con la centralina dell’auto. E così sono stati bloccati prima di poter mettere in moto l’auto. Più tardi anche Liccardo è finito in manette. I tre sono così finiti ai domiciliari in attesa di giudizio.