«Fatti vedere dagli amici di Mugnano», condanna soft per il ras degli Amato-Pagano

Da un’iniziale richiesta di sei anni ad una condanna decisamente al ribasso: quattro anni e due mesi. Questa la decisione presa nei giorni scorsi dal tribunale di Napoli per Domenico De Mase (conosciuto con l’appellativo di ‘Cap e vacc’) e indicato come organico agli Amato-Pagano gruppo egemone nei territori di Melito e Mugnano. Proprio a Mugnano De Mase, secondo la ricostruzione fatta dal pubblico ministero, si sarebbe recato presso il cantiere di un’impresa edile dove alcuni operai stavano rifacendo la facciata di uno stabile. De Mase avrebbe così avvicinato uno degli operai dicendogli:«Dì al tuo titolare che si deve far vedere dagli amici di Mugnano». De Mase sarebbe stato così arrestato con l’accusa di trentata estorsione lo scorso ottobre (leggi qui l’articolo).

Secondo la ricostruzione fatta dagli inquirenti De Mase si sarebbe recato nuovamente al cantiere, qualche settimana dopo la prima ‘visita’. In tale occasione avrebbe trovato il padre del titolare dell’impresa edile dicendogli:«Io sono già venuto due settimane fa, allora non ci siamo capiti? Il titolare deve presentarsi agli amici di Mugnano. Se non si presenta domani non dovete lavorare e aprire il cantiere!». De Mase è stato condannato così a quattro anni e due mesi, condanna decisamente soft rispetto alla richiesta iniziale: fondamentali le argomentazioni dei suoi legali, gli avvocati Luigi Senese e Maria Pia Anastasio.