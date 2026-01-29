PUBBLICITÀ
Serata da dimenticare per i tifosi del Napoli, rimosse 117 auto fuori al Maradona

Gianluca Spina
In occasione dell’incontro di calcio Napoli–Chelsea, disputato ieri sera allo stadio Maradona, il Comando di Polizia Locale ha predisposto un dispositivo di sicurezza e controllo del territorio nelle aree esterne all’impianto sportivo, al fine di garantire il regolare afflusso e deflusso degli spettatori e tutelare la sicurezza urbana.
Nel corso dell’attività, che ha visto impegnati 103 agenti e un ufficiale, sono state elevate 17 sanzioni per violazione del divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche previsto da una specifica ordinanza. Il personale dell’Unità Operativa Investigativa Ambientale ed Emergenze Sociali, inoltre, ha effettuato cinque sequestri amministrativi ai sensi della disciplina sulle modalità di vendita delle bevande ed è stata accertata la violazione delle norme sull’occupazione di suolo pubblico da parte di quattro attività commerciali.
Nell’ambito dell’attività di vigilanza sulla viabilità sono stati elevati 125 verbali per violazioni delle norme sulla sosta ed è stata disposta la rimozione di 117 veicoli, al fine di garantire la regolarità della circolazione ed evitare intralci ai mezzi di emergenza. Sono inoltre stati individuati tre parcheggiatori abusivi: per due di essi, oltre alla sanzione amministrativa, è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria.
