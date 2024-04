Napoli, il sesto posto può valere la Champions: cosa deve accadere

PUBBLICITÀ

Con la qualificazione alle semifinali di Europa League e di Conference League di Roma e Atalanta, l’Italia avrà 5 squadre in Champions, ma le partecipazione alla competizione più importante potrebbe essere estesa anche al club che terminerà il campionato di serie A al sesto posto.

Il regolamento a riguardo non è chiarissimo, ma qualora una tra Roma e Atalanta dovesse arrivare quinta e vincere l’Europa League, la sesta classificata andrebbe in Champions League sfruttando il pass in più ottenuto grazia al Ranking Uefa.

La situazione in classifica

Al momento quinto e sesto posto sono occupati proprio da Roma con 55 punti e Atalanta con 51 punti, a seguire Napoli e Lazio con 49 punti ed una gara in più rispetto a giallorossi e orobici.

La lotta per il sesto posto che puàò valere la Champions

Dunque, gli azzurri dovrebbero recuperare 2 punti all’Atalanta e sperare che i nerazzurri perdano con la Fiorentina nella gara rinviata lo scorso 17 marzo. Scamacca e co. sognano di trionfare in Europa avendo una semifinale agevole (Marsiglia) e allo stesso tempo puntano dritto alla finale di Coppa Italia. Calendario ricco di impegni per gli orobici, che difficilmente riusciranno a fare filotto in campionato. Gasp dovrà vedersela lontano da Bergamo con Monza, Salernitana e Lecce e con Empoli, Roma e Torino al Gewiss Stadium, dove dovrà recuperare anche il match coon la Fiorentina. Conti alla mano, per far sì che il Napoli possa arrivare almeno sesto, l’Atalanta non dovrebbe fare più di 15 punti, La Lazio un punto in meno degli azzurri, sempre che quest’ultimi vincano le ultime sei gare di campionato…

