Ore di paura a Secondigliano, 15enne scompare nel nulla poi arriva la bella notizia

Scompare da casa nell’angoscia della famiglia che credeva di non rivederla tanto presto: ritrovata dai poliziotti del Commissariato di Secondigliano dopo un’efficace ricerca. La storia, conclusasi con il lieto fine ma che ha fatto passare momenti terribili ai suoi cari, ha avuto per protagonista una ragazzina 15enne. L’adolescente, affetta da disabilità, si era allontanata dalla sua abitazione di corso Secondigliano attorno alle 20.30 di ieri facendo perdere le proprie tracce. A dare l’allarme al Reparto Prevenzione Crimine Campania che stava effettuando un servizio di controllo del territorio con gli agenti di Secondigliano diretto dal vicequestore aggiunto Raffaele Esposito, il papà della giovane preoccupato che le condizioni della figlia potessero far prefigurare il peggio. Immediate le ricerche della giovane di 15 anni, ritrovata poi da una pattuglia dello stesso Commissariato di Secondigliano attorno alle 23 e riaffidata al padre.

Gli altri risultati delle operazioni

Vasta l’operazione di controllo ieri a Secondigliano degli agenti del Commissariato con il Reparto Prevenzione Crimine Campania. In corso Italia sanzione di 5000 euro a un gestore di un circolo ricreativo per la vendita di prodotti alimentari ai soci senza autorizzazione e due le multe per contravvenzione al codice della strada. Controlli altresì a 106 persone, 43 di queste pregiudicate; 57 autovetture di cui una sottoposta a sequestro amministrativo e ritirata una carta di circolazione.