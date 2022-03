Scandalo hot al liceo, lo studente racconta: “L’abbiamo fatto in un parcheggio”

“La preside sta con un alunno”. Le voci di corridoio giravano da settimane ma sono diventate pubbliche perché prima scritte sui muri della scuola per poi trasformarsi in una segnalazione all’Ufficio scolastico regionale che ha inviato gli ispettori. Lo scandalo che ha coinvolto la dirigente Sabrina Quaresima, appena arrivata, del Liceo Montale di Roma. Tutto è finito sul tavolo del provveditorato, che dopo gli accertamenti del caso, potrebbe far scattare il licenziamento.

Intanto, su La Repubblica, si leggono le parole dello studente coinvolto nel presunto flirt: “Lei mi convocava a scuola fuori dall’orario delle lezioni, mi chiedeva cosa dovesse indossare il giorno dopo. Abbiamo avuto un rapporto sessuale in macchina in un parcheggio sotto i palazzi. A un certo punto non sapevo più come uscirne, non riuscivo a troncare. E la situazione mi è sfuggita di mano”.

Tutto era cominciato lo scorso dicembre quando il Liceo fu occupato dagli studenti. Durante quel periodo la dirigente aveva cominciato ad intrattenere con il ragazzo una corrispondenza via mail, tramutatasi poi in messaggi su WhatsApp.

“Mi chiedeva consiglio su cosa indossare oppure cosa stessi guardando in tv” racconta il 18enne. Poi le attenzioni si sarebbero fatte sempre più esplicite: “Un abbraccio, una carezza sui capelli”.

Poi un messaggio che lascia poco spazio alle interpretazioni, rimasto limpido nella mente degli studenti che hanno avuto modo di visionarlo e che l’hanno riportato a La Repubblica: “Se ti do un indirizzo, te mi raggiungi là?”, avrebbe scritto al 18enne la preside.

Il tempo di avvertire gli amici “ed ero già in macchina a 130 (chilometri orari, ndr) verso Roma est” racconta il giovane. La preside e lo studente si sarebbero appartati “sotto a dei palazzi” e lì, in macchina, avrebbero avuto un “rapporto sessuale completo, nella macchina della preside”. Durante l’atto “è anche arrivata una chiamata del marito”, ha svelato qualche ora dopo il giovane ai compagni.

SCANDALO A LICEO, LA PRESIDE SMENTISCE

La diretta interessata smentisce ma lo studente, appena maggiorenne avrebbe rilasciato due deposizioni ai collaboratori della preside. “Non potevo darle quello che voleva”, avrebbe detto il 18enne spiegando la fine della relazione sentimentale che sarebbe durata un mese prima che lui la troncasse e la rendesse nota ai suoi compagni, fino ad arrivare alle orecchie dei docenti.

La relazione sentimentale tra lo studente e la preside, secondo una ricostruzione de La Repubblica, sarebbe nata a dicembre durante l’occupazione del liceo. Prima uno scambio di mail, poi i messaggi sul cellulare dopodiché sarebbe nata una relazione. Però dopo un mese il rapporto sarebbe stato interrotto proprio dal liceale. La confidenza sarebbe circolata tra gli alunni fino a essere urlata sui muri della scuola con scritte del tipo: “Il tuo silenzio parla per te”, “La laurea in pedagogia l’hai presa troppo seriamente”, “Chi sa deve agire”.

LE PAROLE DI SABRINA QUARESIMA, DIRIGENTE DEL LICEO MONTALE

“Ho già negato di aver avuto una relazione con un mio studente”, dice Sabrina Quaresima, la dirigente del liceo Montale, accusata di aver avuto un rapporto sentimentale con un alunno maggiorenne. A La Repubblica, la dirigente ha spiegato di essere a conoscenze delle voci che giravano sul suo conto, classificandole appunto come tali: “So che il ragazzo è maggiorenne e so che ha messo in giro questo pettegolezzo”. Però, di fatto, nessun provvedimento è stato preso nei confronti del giovane: “Non l’ho fatto perché sono solo pettegolezzi”, ribadisce.

“È evidente che qualcuno non mi vuole qui a scuola, non sono stata vista di buon occhio fin dal primo giorno” spiega la dirigente al quotidiano.