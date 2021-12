«I compagni non si vendono», il no dei Mazzarella alla vendetta del boss Silenzio

C’è anche un no nei verbali allegati all’ordinanza di custodia cautelare che ieri mattina ha portato in carcere il gruppo dirigente dei Silenzio di via Taverna del Ferro, il ‘Bronx’ di San Giovanni a Teduccio. Un no pesante perchè arrivato direttamente dai Mazzarella con cui il boss Franco Silenzio aveva stipulato un’alleanza in funzione anti-Formicola. Accadde quando Silenzio, secondo la Procura, uccise Annamaria Palmieri (rea di aver favorito il tradimento del boss, leggi qui l’articolo). L’obiettivo di Silenzio era il ras Giuseppe Savino, pezzo da novanta dei Formicola: per raggiungere il suo obiettivo ed ucciderlo Silenzio chiese aiuto ai Mazzarella e in particolare a Salvatore Fido. Il particolare è stato riferito dal collaboratore di giustizia Umberto D’Amico ‘o lion:«Sapevamo che Franco Silenzio voleva la morte di Peppe Savino. Ce lo disse proprio lui e ci disse di chiedere a Salvatore Fido (all’epoca reggente dei Mazzarella) se volesse ‘vendersi’ Peppe Savino. Noi glielo chiedemmo e Fido disse di no, che i compagni non si vendono». Un no secco dunque, pronunciato proprio da colui che all’epoca reggeva le redini del gruppo di San Giovanni a Teduccio.

I motivi della rottura tra i Formicola e i Silenzio: l’omicidio di Annamaria Palmieri

Come anticipato da Internapoli Annamaria Palmieri, soprannominata ‘Nino D’Angelo, pagò con la vita l’aver favorito l’incontro di due persone (leggi qui l’articolo), una di queste Assunta Formicola. Come rivelato da un altro pentito, Antonio Costabile:«Il clan Silenzio si è staccato dal clan Formicola dopo l’uscita dal carcere di Francesco Silenzio, tradito dalla moglie Susetta Formicola. È accaduto il 2 dicembre del 2017”. Il pentito racconta cosa accadde quella sera:“Arrivò Giuseppe Savino e cominciò a dire parolacce contro Francuccio e Ferdinando Di Pede. Francuccio prese Annamaria per il braccio e la porto giù mentre io li seguivo. Arrivati nell’androne Francuccio aprì il cancello e uscimmo fuori. Fece mettere in ginocchio Annamaria dicendole che a San Giovanni comandava lui e nonostante Annamaria lo supplicasse di non farlo lui le sparò il primo al petto dicendo “porta questo a quelli là”, riferito a Susetta e alla madre». Per l’omicidio Palmieri oltre Franco Silenzio rispondono Vincenzo Marigliano, Alfonso Silenzio e Demetrio Morra.