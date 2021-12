Massaggio Gua Sha: effetti e benefici

C’è un’opinione secondo cui le mani sono lo strumento più importante per svolgere vari effetti terapeutici sul corpo, chiamato massaggio. Non si può discutere con questo, perché i raggi di energia invisibili sono concentrati sulle dita, che influenzano positivamente, alleviano lo spasmo muscolare e il corpo riceve voglia di volare e vivere una vita piena di energia.

Nel corso di molti millenni, i guaritori cinesi hanno inventato accessori ausiliari unici, con i quali hanno notevolmente migliorato la profondità del trattamento sulla pelle e sui muscoli e aumentano anche l’area di influenza del massaggio. Hanno notato, che sia il materiale utilizzato, che le diverse forme portano qualcosa di nuovo e diverso nel lavoro.

Il massaggio Gua Sha https://makeup.it/brand/1260811/ iniziò ad essere praticato nell’antica Cina. All’inizio i cinesi usavano la tecnica solo per il corpo, per combattere varie malattie e migliorare il benessere. La parola cinese gua sha si traduce come “raschiare via tutto il male” (“gua” – muoversi in una direzione, “sha” – male). Una sessione non è solo movimenti lungo le linee di massaggio. I residenti in Cina associano questa tecnica alla ricerca dell’armonia interiore e della tranquillità, dell’unità con la natura e del recupero. Ogni zona ha il proprio schema di movimento, tenendo conto della sensibilità e della vicinanza della posizione dei vasi sanguigni.

Grazie al flusso sanguigno attivo, la condizione della pelle notevolmente migliora, il viso acquisisce un colorito sano e belle caratteristiche.

Oggi tutti possono introdurre l’abitudine di massaggiare il viso con una varietà di accessori, che sono fatti di giada, quarzo, ametista, sodalite, avventurina: la scelta è sufficiente per confondersi. C’è davvero una differenza?

È noto che ogni pietra ha proprietà energetiche e curative individuali associate alle proprietà fisiche e chimiche. Forniscono diversi benefici per diversi tipi e condizioni della pelle. Scopriamo quale pietra è la migliore.

Ametista

Questa pietra ha un potente effetto detergente sulla pelle. L’ametista è in grado di lenire irritazioni e infiammazioni e ridurre l’acne adulta. La bella pietra viola stimola il flusso sanguigno e favorisce il rinnovamento cellulare. Un’altra proprietà importante: l’ametista allevia lo stress. Una pietra ideale per chi vuole alleviare lo stress e schiarire la mente.

Quarzo rosa

Il quarzo rosa è indicato principalmente per coloro la cui pelle è infiammata o reattiva, ha la capacità di mantenere efficacemente la temperatura in modo che rimanga fresca durante l’uso. Grazie alle sue proprietà rinfrescanti, il cristallo lenisce l’infiammazione e riduce il rossore. Al quarzo rosa è attribuita la capacità di eliminare l’infiammazione interna, calma e regola la microcircolazione. Consigliato per l’uso prima di coricarsi, in quanto ripristina rapidamente la calma, allevia le tensioni e rilassa le espressioni del viso, prevenendo la comparsa delle rughe.

Avventurina

L’avventurina è considerata uno dei cristalli più fortunati, conosciuta anche come la “pietra delle opportunità”. Gli esperti ritengono che stimola il flusso di energia positiva per aprire le porte a nuovi inizi e aiuta anche a sbarazzarsi di vecchie e cattive abitudini. Aiuta nel trattamento della psoriasi, dell’acne e dell’eczema. Dona effetti positivi sul tessuto connettivo (collagene), che è importante per mantenere l’aspetto giovanile della pelle.

Nefrite

Il massaggiatore di giada migliora la circolazione sanguigna, riduce il gonfiore e sostiene la funzione linfatica. Questo è un classico della medicina tradizionale cinese! La giada, sebbene sia una pietra chiara, è leggermente più dura del quarzo rosa o dell’ametista, quindi è più adatta per modellare i muscoli. In Cina questa pietra è apprezzata per la sua capacità di portare equilibrio, calma ed energia curativa, ripristina l’armonia della pelle e le difese dell’organismo. La giada ha un’elevata conduttività termica, quindi si riscalda rapidamente fino alla temperatura della pelle.

Sodalite

La sodalite blu è una pietra che mantiene l’armonia interiore, ripristina la pace e la tranquillità e rilascia paure e tensioni accumulate. Bisogna usare la sua energia radicante per rafforzare i legami con gli altri, costruire fiducia in se stessi e avere ispirazione. Si ritiene che la sodalite riequilibri il metabolismo, rafforzi l’immunità e combatte i danni da radiazioni assorbendo lo smog elettromagnetico.

Con un massaggio regolare, si può preservare a lungo la giovinezza, la salute e la bellezza. Grazie all’azione linfodrenante, il massaggio facciale ha effetto su tutto il corpo e sul benessere generale.