Simone si diploma in ospedale, la storia del 18enne malato di tumore

La malattia non lo ferma: Simone, un ragazzo di 18 anni, si è diplomato in ospedale a Monza dove è in cura per un tumore. Il giovane è ricoverato al Comitato Maria Letizia Verga. Durante la sua permanenza in struttura, ha compiuto 18 anni, portato avanti gli studi e conseguito la maturità con il voto di 100/100. Un traguardo straordinario.

Simone si è diplomato all’Istituto Tecnico Industriale G. Feltrinelli. Su Facebook i referenti della struttura hanno condiviso una sua foto con il diploma tra le mani, il tocco e la fascia da diplomato. Il ragazzo, originario di Milano, si trova in ospedale dallo scorso novembre. Lì è stato seguito dai suoi insegnanti nel percorso di studi. Per le prove scritte – come riporta Milano Today – era stata la commissione a raggiungerlo al centro mentre per l’orale è stato previsto un esame da remoto. Una delle insegnanti gli ha quindi consegnato il diploma cartaceo che oggi Simone può esibire con onore.

Appassionato di calcio, ha una pagina Instagram @Urlorossonero dove condivide la sua passione per le telecoranche. Alcune settimane fa, era riuscito a ospitare anche il direttore del quotidiano Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni.