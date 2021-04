In queste ore Sky sta inviando una mail ai propri abbonati in merito al pacchetto ‘Sky Calcio’ per dare aggiornamenti sull’assegnazione dei diritti della Serie A 2021-2024. L’azienda, vista la situazione di grande incertezza, ha deciso di azzerare il costo del pacchetto ‘Sky Calcio’ dal 1° Luglio al 30 Settembre. Ci sono anche altre buone notizie, infatti ci saranno esclusive per coloro che sono abbonati e tanti altri contenuti extra: in arrivo altri quattro canali.

Il contenuto della mail di Sky Calcio

La mail che l’azienda ha inviato ai propri abbonati, quindi anche a tanti tifosi del Napoli, dichiara che il tema dei diritti è un’incertezza e nel frattempo hanno lanciato diverse iniziative. ”Dal 1° luglio al 30 settembre per te il costo del pacchetto Calcio si azzera. In questa situazione di incertezza, abbiamo deciso di azzerare il costo del pacchetto Sky Calcio per tre mesi, dal 1° luglio al 30 settembre. A tal fine, per questi tre mesi, senza che tu debba fare nulla, dedurremo dal tuo canone mensile dell’abbonamento, inclusivo di Sky Calcio, la somma di 15,20€.

Per te il costo di Sky Calcio si azzera per 3 mesi”.

Contenuti extra presentati ed altre novità

Nella mail sul pacchetto Sky Calcio viene dichiarato altro: soltanto su questa piattaforma sarà presente l’intero campionato Europeo ‘Uefa Euro 2020‘ (rimandato a causa della pandemia a quest’anno) a partire dall’11 giugno all’11 luglio. ”In più, continueremo a sentire il brivido dei motori con tutti i Gran Premi di Formula 1 e MotoGP, ci godremo lo spettacolo delle Finals NBA e dei tornei di tennis con gli italiani sempre più protagonisti”. Non è tutto. ”La nostra non sarà un’estate di solo sport” dichiarano. Infatti dal 1 luglio arriveranno 4 nuovi canali. Oltre a Sky Calcio due saranno dedicati alle serie Tv, Sky Serie e Investigation. Altri due canali riguardo a documentari e natura: Sky Documentaries e Sky Nature.