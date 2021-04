Alcuni giorni fa durante la puntata di ‘Pomeriggio Cinque’, condotta da Barbara D’Urso, è andato in onda un servizio in cui è avvenuto uno scambio di persona. Sono state mostrate le foto del modello e cantante napoletano Renato Biancardi al posto del presunto omicida Giovanni Limata, accusato del delitto di Avellino. Tante le segnalazioni. Non si sono fatte attendere le scuse della presentatrice Barbara d’Urso e le parole del giovane cantante.

Tante le segnalazioni e le scuse di Barbara d’Urso

La clamorosa gaffe non è passata inosservata. Tantissime le segnalazioni arrivate alla redazione di Canale 5. Il servizio andato in onda riguardava l’assassinio dell’avellinese Aldo Gioia e si intitolava ‘fidanzatini diabolici: ecco chi sono’. Errore avvenuto dalla sala montaggio utilizzando le immagini del cantante napoletano anziché quelle del presunto autore del delitto. Barbara D’Urso ha subito chiarito l’errore in diretta e ha chiesto scusa a Biancardi.

Le parole del cantante napoletano sui social

Renato Biancardi, dopo esser venuto a conoscenza dell’accaduto, ha voluto chiarire il tutto tramite una storia Instagram. “Questa zona gialla è iniziata malissimo, mi sono rotto un dito e subito dopo ho scoperto di essere un assassino”, ha detto con grande ironia. Ieri mattina però il giovane ha già assunto toni un po’ diversi. Ha dichiarato che, nonostante siano arrivate le scuse di Barbara D’Urso fatte in diretta, a causa di questo ‘scambio di persona’, sta ricevendo tantissimi messaggi di accuse da persone che credono che tutto sia stato organizzato appositamente per pubblicità.

Chi è Renato Biancardi

Renato Biancardi è nato a Napoli il 31 Agosto del 1993. Ha avuto una relazione con Jessica Ferrara per un certo periodo, poi hanno deciso di lasciarsi. Ha conquistato tutti durante la prima edizione del reality ‘Ex on the beach’ condotto da Elettra Lamborghini. Da qui ha spopolato sul web e sui social dove Instagram è il suo punto forte. Ha sempre sognato di entrare a far parte nel mondo dello spettacolo: questo sogno infatti lo ha spinto a diventare modello per diversi shooting ed a calcare diverse passerelle. Proprio per questa sua ambizione, il giovane si è trasferito a Roma.