Spaccio in famiglia a Pozzuoli, 3 arresti: in manette padre e figlia

Perquisizioni anti droga a Pozzuoli per i carabinieri della locale compagnia. Durante la notte i militari della sezione operativa hanno effettuato un blitz in un appartamento di via Strada della Colmata. In casa il 42enne Vincenzo Solmonte, il 57enne Oreste Orselli e la figlia incensurata di quest’ultimo che di anni ne ha 30.

La perquisizione – avvenuta dopo un mirato servizio di pedinamento – ha permesso di rinvenire diverse dosi tra cocaina, hashish e marijuana pronte alla vendita per un peso complessivo di 40 grammi. Sequestrati anche materiale per il confezionamento dello stupefacente, un bilancino di precisone e un telefono cellulare con all’interno messaggi pertinenti lo spaccio.

I tre sono stati arrestati per detenzione di droga a fini di spaccio.

