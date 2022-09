Spari sul Litorale Domizio, banda assalta la casa per rubare soldi e gioielli

Ieri una banda di malviventi ha agito approfittando dell’assenza dei proprietari per condurre un furto all’interno di un’abitazione nella zona Crocelle a Mondragone. Alcuni vicini hanno allertato le forze dell’ordine, inoltre, è entrato in azione il sistema di videosorveglianza. Dunque ne sarebbe nata una fuga rocambolesca, scandita da alcuni colpi di pistola esplosi in aria. Intanto sono in corso le indagini sono per ricostruire l’accaduto. Come riporta CasertaCe la casa sarebbe stata completamente messa a soqquadro al fine di portar via soldi e oggetti di valore.