Spari in piazza Trieste e Trento, svelato l’obiettivo: la lite per una ragazza

Era il 48enne Saverio Cannola l’obiettivo degli spari esplosi lo scorso 5 settembre nella centralissima piazza Trieste e Trento. L’uomo, indicato come in passato vicino al gruppo Prinno di Rua Catalana, sarebbe stato coinvolto in una lite avvenuta tra giovani della zona per una ragazza contesa. L’uomo dunque sarebbe stato colpito mentre era in atto una discussione con altre persone, al momento in via di identificazione. Gli spari immortalati da un video che ha fatto il giro dei social in cui si vedono persone sedute ad un bar alzarsi di scatto dopo gli spari avevano dunque come obiettivo proprio l’uomo, residente nella zona. Cannola aveva raccontato in ospedale di trovarsi sul suo scooter, un Honda Sh-150, quando è stato centrato da colpi d’arma da fuoco a due passi dalla prefettura. Gli agenti all’angolo con via Nardones hanno trovato una scia di sangue e un bossolo calibro 6,35, le ‘testimonianze’ dirette del raid da poco avvenuto. Come anticipato da Il Roma gli agenti della squadra mobile, dopo l’esame delle telecamere di videosorveglianza, hanno ricostruito la dinamica dell’evento e fatto scattare contemporaneamente una serie di accertamenti sul territorio. Cannola è il padre di Francesco, vicino ai Nocerino- Verrano dei Quartieri Spagnoli e arrestato nell’ambito dell’inchiesta sul tentato omicidio di Giuseppe Postiglione, finito nel mirino solo perché cugino di Francesco Valentinelli, in manette tre anni fa per l’omicidio di Gennaro Verrano (leggi qui l’articolo).