Spezia-Napoli interrotta, scontri tra tifosi: squadre negli spogliatoi

Partita momentaneamente sospesa al Picco di La Spezia per scontri sugli spalti tra il settore ospiti e i tifosi dello Spezia, presenti al fianco dei napoletani. L’atmosfera sugli spalti si è subito fatta calda: lancio di fumogeni tra i supporters delle due squadre. Dopo qualche minuto la situazione è peggiorata. Tutto pochi minuti dopo il gol azzurro firmato da Matteo Politano che aveva portato in vantaggio la squadra di Luciano Spalletti. Ci sono stati scontri e lancio di oggetti e bastoni tra i tifosi del Napoli e quelli dello Spezia. C’è stata anche qualche invasione di campo. Spalletti è andato sotto il settore ospiti per cercare di tranquillizzare i sostenitori azzurri, con lui anche Mertens e Insigne. Altri tifosi dello Spezia sono andati a parlare con Thiago Motta.