Tac, radiografie e analisi gratis al Monaldi, basta la ricetta medica: gli orari

Radiografie, Tac e analisi gratis all’Ospedale Monaldi di Napoli dal lunedì al sabato, dalle ore 8,00 alle 11,00, basta soltanto l’impegnativa del medico. Come si legge su Fanpage.it, il laboratorio è aperto anche ai cittadini e non solo ai ricoverati nella struttura. Il servizio è esteso, come detto, anche al sabato. Contattando il CUP, sarà inoltre possibile prenotare Tac, radiografie ed ecografie, oltre a esami di medicina nucleare, mammografie in 3D con e senza mezzo di contrasto ed ecografie mammarie.

“Fino ad oggi, queste prestazioni erano riservate solo ai pazienti in regime di ricovero o di day hospital – aveva spiegato Anna Iervolino, direttore generale dell’Azienda Ospedaliera dei Colli – ma abbiamo deciso di aprire le prenotazioni all’utenza esterna. Il nostro obiettivo è quello di offrire sempre maggiore assistenza all’utenza, ovviamente senza impattare sull’attività di ricovero dell’ospedale, con una particolare attenzione ai pazienti considerati fragili”.

“Parallelamente – aggiunge – stiamo lavorando con aperture straordinarie degli ambulatori e con la pianificazione di sedute operatorie aggiuntive”.