Anticipazioni Temptation Island, le ultime sui concorrenti e la data

C’è grande attesa per il ritorno di Temptation Island 2021. Il reality, in cui sei coppie si separano per affrontare il “viaggio tra i sentimenti” avrà al timone, come sempre, Filippo Bisciglia. Stando alle ultime voci, il programma dovrebbe partire il prossimo trenta giugno.

Le registrazioni dovrebbero iniziare a breve, tuttavia l’identità delle coppie sono ancora misteriose. Anche lo stesso Bisciglia ha messo di non conoscere i nomi dei protagonisti Qualche rumors, però, sta già circolando.

I rumors sulle prossime coppie di Temptation Island

Saranno 6 le coppie che sbarcheranno a Temptation Island. Inizialmente si parlava di Rosalinda Cannvò con Andrea Zenga e di Pierpaolo Pretelli con Giulia Salemi. Le due coppie, provenienti già dal GF Vip, hanno smentito.

Tra le candidature invece potrebbero esserci Vera Gemma con il suo fidanzato Jeda, e Guenda Goria anche se il suo fidanzato Mirko Gancitano, non pare sia eccitato dall’idea di partecipare al reality.

Sono da poco terminate le registrazioni di Uomini e Donne, per pausa estiva, e la redazione del programma di Canale 5 non spegne i motori. Già aperti i casting per la prossima edizione e sui social circolano rumors di un presunto trono con Francesco Chiofalo, dopo lo strano annuncio dell’ex protagonista di Temptation Island. Come riporta il sito Biccy:

“Che bella notizia che ho avuto oggi, anche se per qualcuno sarà una brutta sorpresa anzi bruttissima…io lo chiamo semplicemente karma! Purtroppo non posso spoilerare nulla ma ne riparliamo a settembre! ormai è confermato. Allora ragazzi, oggi è uno dei giorni più belli della mia vita. Sono super contento. Vorrei condividere con voi questo momento, ma non posso dirvi nulla. C’è un po’ da aspettare. Poi capirete perché oggi sono così contento. Non riesco a smettere di ridere dalla felicità. Uno pensa che nella vita per arrivare a certi traguardi deve prendere scorciatoie o sporcarsi. Invece non è vero, se uno si comporta bene, secondo la propria etica i risultati arrivano. La vita è giusta e i buoni vincono sempre. I cattivi fanno sempre una finaccia e nel mio caso una fine bruttissima“.