Paura a Napoli, 13enne a piedi in autostrada: seguiva il navigatore per andare dall'amico

Ieri pomeriggio una pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di Napoli Nord, nel transitare sul ramo Capodichino dell’autostrada A1 in direzione Casoria, ha notato un ragazzino che camminava sul tratto dove non persiste la corsia di emergenza.

Immediatamente la pattuglia ha adottato tutte le cautele del caso al fine di salvaguardare l’incolumità del minore, originario della provincia di Caserta. Il giovane, stremato e assetato, ha raccontato cos’è successo. Per raggiungere un amico residente nella provincia di Napoli, ha acquistato un biglietto ferroviario ed è salito a bordo di un treno regionale. Poi, per distrazione non era sceso alla fermata giusta ed era arrivato fino alla Stazione Centrale di Napoli.

Sceso dal treno, il 13enne non aveva denaro per acquistare un nuovo biglietto ferroviario. Per questo, dopo aver impostato sul navigatore del proprio telefono cellulare l’indirizzo del proprio amico, si era avviato a piedi seguendo le indicazioni del navigatore. Dopo circa 90 minuti di cammino, si è trovato sull’autostrada, dove il cellulare si era spento per l’esaurimento della batteria.

I poliziotti hanno accompagnato il minore presso gli uffici della Sottosezione della Polizia Stradale di Napoli Nord. Lì, dopo averlo rifocillato e dissetato, hanno contattato i genitori, giunti poco dopo.

Il ragazzo ha fatto rientro a casa con i familiari che hanno ringraziato gli agenti della Polizia Stradale per aver soccorso il figlio ed evitato più gravi conseguenze.