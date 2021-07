E’ andata in onda ieri 5 luglio la seconda puntata di Temptation Island 2021, il reality condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5. A far parlare di sé è soprattutto la coppia formata da Tommaso Eletti (21 anni) e Valentina Nulli Augusti (quasi 40). Il ragazzo, da quando ha visto che Valentina stava vivendo compiutamente l’esperienza nel villaggio, ha cambiato radicalmente atteggiamento, avvicinandosi alla tentatrice Giulia con cui si è prima sfogato: “Valentina può essersi dimenticata che mi dà fastidio che il suo seno stia addosso a un altro uomo? Non ci credo..”, e poi ‘consolato’ con uno scambio di baci bollenti. “Ci siamo proprio baciati.. Ho pensato che forse sembro Valentina da giovane. Se fosse solo ripicca, uno si comporterebbe diversamente”, ha confidato Giulia alle compagne di viaggio. Resosi conto di quello che aveva appena fatto, Tommaso è andato nel pallone: “Che caz*o ho fatto?”, per poi dichiarasi a Giulia: “Voglio uscire con te, subito!” e baciarla nuovamente, ma questa volta a favore di camera.

In seguito sono stati mostrati a Valentina i video di quanto accaduto. Lei, esterrefatta, ha commentato: “Lui è geloso anche se bacio il mio gatto, quello che ha visto è che non lo regge. Io non posso vivere come un’eremita. Lui non riesce a gestire una donna come me, non ha la maturità per gestirlo”. Poi ha chiesto immediatamente un confronto al falò, durante il quale la polemica non si è placata. Anzi. “Io sono entrato qua sicuro del nostro amore e del fatto che ti saresti comportata bene. Vedendo il primo video però Ti sei dimenticata di quanto sono malato. Io non ho fatto nulla per ripicca”, ha detto lui. Poi ha spiegato il motivo del suo repentino cambiamento: “Ho fatto un sogno che mi ha destabilizzato, ti ho visto con un braccio a metà. Inconsciamente vuol dire tanto.. Ho rosicato a vederti con il tuo seno appoggiato a lui. Sai quanto sono geloso del tuo corpo”.

Dopo una serie di scambi di battute e nervosismi, il conduttore è dovuto intervenire per porre la fatidica domanda a Valentina e Tommaso: “Vuoi tornare a casa da solo/sola?“. Per Valentina era un “sì” ma per Tommaso è un “no”. Sipario