Schianto fatale sul raccordo della Salerno-Reggio, 4 feriti e 2 morti: a bordo anche due bimbi

Due persone sono morte in un incidente stradale avvenuto – per cause in fase di accertamento da parte della Polizia stradale – la scorsa notte sul tratto lucano dell’A2, nei pressi di Nemoli (Potenza).

Nell’incidente – che ha coinvolto un veicolo pesante e due auto – sono rimaste ferite anche altre quattro persone.

Due bambini, che stavano viaggiando sui seggiolini, sono rimasti illesi nell’incidente stradale che la notte scorsa, a Nemoli (Potenza), sul tratto lucano dell’A2 Autostrada del Mediterraneo, ha causato la morte di due persone e il ferimento di altre quattro.

Sul posto, oltre alla Polizia stradale, sono intervenuti anche i Vigli del Fuoco, gli operatori sanitari del 118 e personale dell’Anas.

L’incidente, nel quale sono rimasti coinvolti un tir e due automobili, è avvenuto in una galleria, in direzione sud, a pochi chilometri dall’uscita di Lauria Nord. Le persone morte erano a bordo di una Fiat Panda, in cui c’erano anche due dei quattro feriti. I due bambini si trovavano invece nei seggiolini all’interno di una Ford Cupra, a bordo della quale c’erano gli altri due feriti. Illese anche le due persone che erano nel tir.

