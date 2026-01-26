Tentano di rubare una Jeep nel centro commerciale ad Arzano, messi in fuga dal dipendente

PUBBLICITÀ

Tentativo di furto d’auto ad Arzano, all’interno del centro commerciale Horizon, dove alcuni malviventi hanno provato a rubare una Jeep Compass parcheggiata nell’area esterna della struttura. Il furto è stato sventato grazie al tempestivo intervento di un dipendente del centro commerciale che ha messo in fuga i ladri prima che potessero portare a termine il colpo. Secondo i denuncianti i malviventi utilizzerebbero una mini cooper, e una 500 x nere. Le immagini dell’accaduto sono state inviate al deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli.

“Quello dei furti d’auto nei parcheggi dei centri commerciali è un fenomeno sempre più diffuso e allarmante – dichiara Borrelli – un vero e proprio assedio. Luoghi che dovrebbero essere sicuri e frequentati da famiglie diventano invece terreno di caccia per bande di ladri che agiscono con disinvoltura, spesso in pieno giorno. Non ci si può affidare solo al senso civico o al coraggio dei singoli lavoratori, che non devono essere lasciati soli né messi in pericolo – prosegue il parlamentare –. Servono più controlli, sistemi di videosorveglianza efficienti e una presenza costante delle forze dell’ordine, soprattutto nelle aree di sosta più esposte”.

