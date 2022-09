Tentano assalto al distributore di benzina, titolare reagisce e rapinatori sparano

Avrebbero tentato di effettuare un raid ad un distributore di carburante di Ponticelli, periferia est di Napoli. La reazione del titolare avrebbe scatenato la loro reazione con due colpi di pistola esplosi, per fortuna senza alcuna conseguenza. E’ caccia a due banditi a Napoli con le indagini affidate ai carabinieri dopo la chiamata giunta dai titolari. L’intervento quello effettuato dai militari del nucleo radiomobile di Napoli e della compagnia di Poggioreale in via della villa romana presso un distributore carburanti. Due sconosciuti travisati avevano tentato di portare via l’incasso puntando un’arma contro uno dei titolari. Alla reazione della vittima uno dei due avrebbe esploso in aria colpi d’arma da fuoco e sarebbe poi fuggito con il complice. Due i bossoli rinvenuti e sequestrati. Adesso, anche grazie all’ausilio delle telecamere di videosorveglianza, è caccia ai due responsabili.