Tentato stupro sul volo Napoli-Edimburgo, condannato 45enne italiano

Un tribunale scozzese ha riconosciuto colpevole un cittadino italiano di 45 anni, Nicola Cristiano, accusato di tentato stupro ai danni di una passeggera durante un volo EasyJet da Napoli a Edimburgo, avvenuto nella notte del 13 maggio scorso. La notizia è stata diffusa dai media del Regno Unito. Secondo quanto emerso in aula, l’uomo avrebbe cambiato posto sull’aereo per sedersi accanto alla donna, una cittadina scozzese nata nel 1993, la cui identità resta riservata per motivi legali. Dopo un primo approccio, Cristiano avrebbe iniziato a farle avances insistenti, offrendole del vino e passando poi a vere e proprie molestie sessuali.

Gli episodi si sono verificati nel corso del volo notturno. Le indagini hanno portato alla raccolta di prove forensi decisive, tra cui tracce di sperma riconducibili all’imputato, oltre alla testimonianza di un altro passeggero. Durante l’aggressione, l’uomo avrebbe anche tentato di convincere la donna a seguirlo nella toilette dell’aereo. La passeggera avrebbe accettato solo come strategia per sottrarsi alla situazione e riuscire a chiedere aiuto. Una volta all’interno del bagno, è riuscita ad attirare l’attenzione dell’equipaggio, che è intervenuto tempestivamente, trattenendo l’uomo nella toilette fino all’atterraggio all’aeroporto di Edimburgo.

All’arrivo, il comandante ha immediatamente allertato la polizia scozzese, che ha arrestato il 45enne a bordo del velivolo. In tribunale, la difesa ha tentato di sostenere che il comportamento fosse consensuale, ma la versione dell’imputato non è stata ritenuta credibile. Il giudice dell’Alta Corte di Edimburgo ha disposto la custodia cautelare per Nicola Cristiano, che resterà detenuto fino all’udienza fissata per il 6 febbraio, data in cui verrà pronunciata la sentenza definitiva con l’indicazione della pena.