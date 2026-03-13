Terribile incidente sull’A1: Valentino, Mauro ed Emiliano muoiono nell’impatto

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Un drammatico incidente si è verificato all’alba di oggi, venerdì 13 marzo, sull’autostrada Autostrada A1, nel tratto in direzione sud compreso tra Ceprano e Pontecorvo. Nel violento impatto hanno perso la vita tre operai originari della Ciociaria, mentre altre tre persone sono rimaste ferite. Le vittime sono Valentino Perinelli, 25 anni, e Mauro Agostini ed Emiliano Martucci, entrambi di 45 anni. Tutti e tre vivevano ad Acuto e lavoravano per la Metal Art. Nessuno di loro era sposato e non avevano figli; uno dei due quarantenni aveva una compagna.

Profondo il cordoglio del sindaco di Acuto, Augusto Agostini: «È una tragedia immensa. Sono senza parole, mi viene da piangere. Erano ragazzi e uomini stimati da tutti, grandi lavoratori. Per il nostro paese, già colpito dalla tragedia di Caterina, questo è un momento davvero terribile». Secondo le prime ricostruzioni, lo schianto ha coinvolto un furgone sul quale viaggiavano alcuni operai diretti al lavoro e un camion. L’impatto è stato estremamente violento: le vittime sono rimaste intrappolate tra le lamiere del veicolo e i vigili del fuoco sono intervenuti con attrezzature da taglio per estrarre i corpi.

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Sul luogo dell’incidente sono giunti anche i sanitari del 118 con diverse ambulanze e un elicottero, atterrato direttamente sulla carreggiata autostradale. I feriti sono stati stabilizzati sul posto e poi trasferiti negli ospedali di Cassino e Frosinone. L’incidente ha causato pesanti ripercussioni sulla circolazione: il traffico tra Ceprano e Pontecorvo è stato completamente bloccato, con code che hanno raggiunto i cinque chilometri. La polizia e la società Autostrade hanno invitato gli automobilisti diretti da Rome verso Naples a uscire a Ceprano, proseguire lungo la strada statale Strada statale 6 Casilina e rientrare in autostrada a Pontecorvo.

Nel frattempo i vigili del fuoco stanno lavorando per rimuovere i mezzi incidentati, mentre la polizia stradale di Cassino sta effettuando i rilievi per chiarire con precisione la dinamica dello scontro e accertare eventuali responsabilità.