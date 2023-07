Test d’ingresso a Medicina, De Luca: “Vergognoso, è un marchettificio classista”

“Dobbiamo fare una battaglia nazionale per eliminare il numero chiuso nelle facoltà e per eliminare questa situazione barbarica che riguarda i test per entrare nella facoltà di medicina“. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine della conferenza stampa di presentazione della piattaforma di assistenza psicologica agli universitari.

Il meccanismo dei test d’ingresso

“E’ una cosa vergognosa – ha detto De Luca – dal punto di vista delle famiglie, perché per preparare i corsi di formazione, per andare a fare l’esame, le famiglie che possono, spendono fino a 5.000 euro, e al di là di questo proprio il meccanismo dei test è assolutamente demenziale. Con questo sistema migliaia di giovani in Italia fanno i test per iscriversi alle facoltà, vengono bocciati ai test, li ripetono una, due, tre volte in un meccanismo classista infame, perché ragazzi di povera gente non possono permettersi i corsi. Così creiamo migliaia di ragazzi depressi, frustrati, complessati, che avvertono in questa società il mancato superamento del test come debolezza personale. Ci vuole, invece, una selezione sul campo. Ti iscrivi senza test, fai uno-due anni e se sei senza risultati allora vai fuori, ma lo verifichi sul campo“.

De Luca ha sottolineato anche che “sul meccanismo dei test è tutto demenziale – ha detto – si fissano a febbraio, maggio con risultati a settembre. Si fissano anche argomenti senza però dire ai giovani se si tratta di matematica, biologia, chimica. Senza quindi spiegare su che argomento serve avere una preparazione migliore. Questo è indegno di un paese civile, per me si chiama marchettificio, cioè giro di interessi che si consuma sulla pelle dei ragazzi e delle famiglie povere. Noi apriremo questa battaglia anche nel rapporto con il governo. Nei nostri ultimi incontri il ministro della Salute ci ha detto che aumenta di un terzo l’iscrizione a medicina. È un passo avanti ma è secondo me insufficiente, bisogna eliminare il numero chiuso“.