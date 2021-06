Incidente mortale questa notte tra Fratte e Pontecagnano, nel tratto dell’autostrada della A2 Salerno-Reggio Calabria, all’altezza dello svincolo di San Mango Piemonte. A perdere la vita è stato un 33enne di Pompei, Tommaso Pirozzi che è stato travolto da due auto mentre era a piedi: è morto praticamente sul colpo. Sul posto la polizia stradale e ambulanze. L’Anas è intervenuta per ripristinare la viabilità.

Incidente in A2 – Rimane in panne con l’auto sulla Salerno-Reggio Calabria, 33enne di Pompei muore investito

Secondo una prima ricostruzione il giovane avrebbe tentato di attraversare la corsia autostradale a piedi dopo essere rimasto in panne con l’auto. Forse a causa della scarsa luminosità, vista l’ora tarda, una vettura che sopraggiungeva in quel momento non è riuscito ad evitarlo, travolgendolo e uccidendolo sul colpo. Inutile purtroppo l’arrivo dei soccorsi, per il 33enne non c’è stato nulla da fare.

Incidente in A2, sul posto la polizia stradale

Sul posto dell’incidente è giunta anche la polizia stradale per coordinare le indagini, ma tutto lascerebbe credere ad una tragica fatalità. Gli agenti hanno ascoltato gli automobilisti che hanno assistito alla scena ed hanno effettuati i primi rilievi del caso. L’obiettivo è quello di ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. I sanitari del 118 accorsi non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane di Pompei. Le ferite riportate erano troppo gravi.

Code sulla A2 dopo l’incidente

Anche l’autostrada, a causa dell’incidente, è rimasta a lungo bloccata per permettere i rilievi e i soccorsi. Il personale Anas ha poi ripristinato quanto prima la circolazione, seppur con la raccomandazione di uscire a Fratte e rientrare a Pontecagnano per chi doveva proseguire in direzione di Reggio Calabria ed evitare così il formarsi di lunghe code in autostrada.