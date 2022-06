Tragedia a Licola, Pasquale muore a 27 anni dopo un incidente: inutili i soccorsi

Momenti di strazio e dolore quelli che sta vivendo la comunità di Monte di Procida. Un ragazzo di 27 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto sulla via Domitiana all’altezza di Licola. Il giovane lavorava in un noto chalet della zona.

Immediati i soccorsi al giovane da parte dei sanitari del 118, che hanno trasportato il 27enne all’ospedale Santa Maria delle Grazie, dove purtroppo è deceduto nella giornata di sabato 25 giugno. In ospedale anche gli altri feriti, trasferiti al nosocomio in ‘codice rosso’ per le condizioni serie in cui versavano dopo il sinistro.

Il dolore del sindaco

Anche il sindaco di Monte di Procida, Peppe Pugliese, ha espresso il proprio dolore sulla sua pagina Facebook.

“La notizia della tragica morte di un giovane montese avvenuta ieri in un incidente stradale, ha profondamente scosso la nostra comunità. Una giovane vita è stata spezzata: sono quelle notizie che non vorremmo mai dare alla cittadinanza. A nome mio e della intera amministrazione comunale esprimo vicinanza e cordoglio alla famiglia e a tutti gli amici di Pasquale per la gravissima perdita”.