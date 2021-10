Tragedia sul lavoro, operaio 30enne cade nella vasca del mosto e muore

E’ stato aperto un fascicolo d’inchiesta, a carico di ignoti, in relazione alla morte di Nunzio Cognetti, l’operaio 30enne che ha perso la vita ieri sera in un incidente sul lavoro, ad Andria. Il ragazzo sarebbe caduto in una vasca per la pigiatura per l’uva nell’azienda nella quale lavorava, “Agrinatura”. L’ipotesi di reato è omicidio colposo con la violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Intervenuti sul posto anche gli uomini dello Spesal. Da prime verifiche la vittima sarebbe stata regolarmente assunta. L’ipotesi di reato è omicidio colposo con la violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di ricostruzione e non è chiaro se l’operaio sia caduto in una vasca per la preparazione del vino o di sughi pronti. A dare l’allarme sono stati gli altri operai presenti in azienda, che avrebbero provato a rianimare il 30enne anche praticando il massaggio cardiaco.

