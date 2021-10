Attimi di terrore quelli vissuti questa notte dalla famiglia del primario del Cardarelli, dottor Gaetano Romano.

Hanno aspettato che andassero a dormire per introdursi furtivamente nell’abitazione di due coniugi a Villa di Briano. Secondo quanto si apprende si tratterebbe del figlio e della nuora del primario del Cardarelli.

I quattro malviventi, dopo aver scavalcato il muretto da giardino, sono riusciti ad introdursi in casa rompendo una finestra. Il rumore ha però svegliato la coppia che è stata letteralmente presa in ostaggio. Mentre i due venivano immobliziati e legati, i malviventi hanno fatto razzia di qualsiasi cosa ci fosse in casa. Soldi, vestiti, computer, orologi e qualsiasi altra cosa gli ‘capitasse a tiro’.

Come riportato da Il Mattino, uno dei criminali si sarebbe ferito durante la fuga e i militari stanno cercando di individuarlo, setacciando anche gli ospedali e le cliniche, dove potrebbe essersi recato per farsi medicare. Su quanto accaduto indagano i carabinieri