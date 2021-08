Due giovani sono morti in un incidente stradale avvenuto a Terracina, allo svincolo tra Appia e Pontina. L’incidente si è verificato intorno alle 23 e la dinamica è ancora al vaglio dei carabinieri. Vani i soccorsi degli operatori dell’Ares 118 per le vittime, si tratta di una coppia residente a Tivoli , un uomo di 35 anni e la fidanzata di 28, mentre altri due feriti sono stati accompagnati all’ospedale “Fiorini” di Terracina.

Il loro scooter si è scontrato con un’auto.L’impatto è stato violento e la coppia è deceduta sul colpo. Il tragico incidente è avvenuto sullo svincolo dell’Appia,all’uscita della gallera del Tempio di Giove, in direzione dell’ingresso della Pontina. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, i carabinieri della compagnia di Terracina per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. I due passeggeri dall’auto, residenti a Fondi, sono stati ricoverati al vicino ospedale Fiorini. La polstrada di Latina fa appello a tutti gli automobilisti a guidare con prudenza, perchè oggi è una domenica da bollino nero, in quanto si prevede un traffico intenso per i rientri dalle vacanze. Le località più rinomate della costa pontina hanno registrato il tutto esaurito e stasera, specialmente sulla Pontina, si prevede un traffico intenso in direzione di Roma.