Made in Sud perde spettatori, lo share crolla del 2%: il ‘solito copione’ non piace agli spettatori

Ieri sera è andata in onda la seconda puntata di Made in Sud. Alla conduzione dello show comico Clementino e Lorella Boccia. A differenza dell’esordio di lunedì scorso, i due sembrano aver trovato una maggior empatia con il pubblico da casa, come testimoniano i commenti apparsi sui social. Nonostante ciò, lo share (6%) non li premia: solo un milione di spettatori netti. Maurizio Casagrande ha riscosso grande successo dal suo ‘balconcino’. Tra gli artisti più amati, nonché storici del programma, c’è Mariano Bruno. Il ‘suo’ Totore è stato promosso dai fan: “Grande personaggio sempre nuovo e brillante”, si legge sui social.

Gli Arteteca, ormai di casa a Made in Sud, con il loro “Vita, cuore, battito” riscontrano sempre grande successo tra il pubblico a casa. I loro siparietti sempre originali sono stati promossi a pieni voti anche sui social. Pionieri anche loro dello show comico, Enzo e Sal sono entrati nel cuore dei fan. “Fantastici. Non stancano mai, divertono in modo così naturale…ce l’hanno nel sangue. Grandissimi”, si legge su Facebook.

Sul palco dello studio Rai di Napoli si è esibito anche Simone Schettino. Definito “un vero maestro” dal pubblico sui social, il suo sketch è stato propmosso a pieni voti. Anche la gag di Mino Abbacuccio con il suo Ciruzzo è stato apprezzata da gran parte del mondo social: C’è qualcuno che vuole giocare a pallone con lui?

Matranga e Minafò conquistano la stragrande maggioranza dei fan, come si evince dai commenti apparsi su Facebook. Enorme successo per Peppe Iodice che con il suo sketch sui virologi ha conquistato ancora una volta i fan. Pubblico diviso anche su sull’esibizione di Gianni Lettore: “7 Gianni in Tibet” non è piaciuta a tutti, nonostante in molti non abbiano fatto mancare il proprio apprezzamento lo sketch.

Rimandato invece il comico Alessandro Bolide. La sua esibizione è stata bocciata dagli spettatori. A dividere ancora il pubblico è invece Maurizio Battista: il suo siparietto è stato criticato da alcuni e letteralmente amato da altri. Una cosa è certa: molto meglio rispetto alla puntata d’esordio. Lo sketch del comico Tommy Terrafino non conquista tutti. Rimandato anche il duo composto da Pasquale Palma e Gennaro Scarpato: la loro comicità non è piaciuta a gran parte del pubblico da casa. Pasquale Palma si è però rifatto nelle vesti “dell’amico che nessuno vorrebbe avere”. La sua esibizione ha fatto divertire davvero tutti. Benissimo in ‘solitaria’ anche Gennaro Scarpato, che nelle vesti di Gegiù è piaciuto proprio a tutti!

Grande successo invece per il trio comico composto da Ciro Ceruti, Antonio D’Ausilio e Serena Caputo: il loro siparietto ha riscosso un grande successo come testimoniano i commenti apparsi su Facebook. “Troppo forti, molto bravi… complimenti a chi li ha messi insieme è un bel trio… molto simpatici e bravi… sia la volta scorsa che staserai” si legge sul social. Molto apprezzata anche l’esibizione di Ciro Giustiniani, ritenuto “sempre all’altezza” dal pubblico social.

I Radio Rocket hanno ricevuto apprezzamenti da gran parte degli spettatori, nonostante ci sia stato qualcuno a cui la loro esibizione non è piaciuta. Plebiscito di apprezzamenti per Claudio di Giovanni e Daniele Vespertino: il loro sketch ha conquistato proprio tutti. Fan divisi invece per l’esibizione di Dalila Pace, che con la sua manicure dedicata a Maradona ha ricevuto molti apprezzamenti ma anche alcune critiche. Il siparietto di Fabrizio di Rienzo con Maurizio Casagrande ha riscontrato un grande successo.

Peppe Laurato e Rosaria Miele definiti “divertentissimi” dai commenti apparsi su Facebook. I due hanno interpretato la favola di Aladino, riscuotendo un plebiscito di applausi social. Promossi anche i ragazzi “After 19”: tra i più apprezzati dell’intera serata. Amatissime dal pubblico anche Floriana e Luisa, la loro esibizione è stata promossa a pieni voti. Gianluca Vacchetta divide invece gli spettatori da casa: il suo siparietto ha fatto divertire quasi tutti, nonostante ci sia qualcuno a cui non ha fatto ridere.

Infine impossibile non fare i complimenti ai Gemelli di Guidonia. Il loro tributo a Pino Daniele, Lucio Dalla e Mango merita un plebiscito di applausi: emozione a non finire!