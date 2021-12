Tragico schianto auto-scooter a Casalnuovo, la 16enne Dalila gravissima al Cardarelli

Tragico incidente sabato sera a Casalnuovo tra un’auto e uno scooter. L’impatto è avvenuto su Via Nazionale delle Puglie, nei pressi di un incrocio. A riportare la notizia è canaleuno.it.

Ancora da chiarire la cause che hanno portato al sinistro, forse una distrazione alla guida o l’asfalto reso viscido dalla pioggia. Ad ogni modo la dinamica è in queste ore al vaglio degli investigatori.

Purtroppo ad avere la peggio nel sinistro è stata Dalila, una ragazza di 16 anni residente a Somma Vesuviana. Trasferita in rianimazione all’ospedale Cardarelli, le sue condizioni vengono ritenute gravissime.

La giovane era in sella allo scooter con un amico che, fortunatamente, è rimasto illeso nell’impatto. In queste ore Somma Vesuvuana prega per la piccola Dalila, che forse dovrà essere sottoposta a un intervento chirurgico.