Fino a 1400 euro per le famiglie in difficoltà, in arrivo il contributo di Natale

Fino a 1400 euro per le famiglie in difficoltà: arriva il contributo di Natale. Si avvicinano le Feste e si torna a parlare impropriamente di Bonus, infatti, la misura di sostegno è destinata dallo Stato alle famiglie in ristrettezze economiche e sarà erogato dai singoli Comuni.

Il provvedimento è previsto dal decreto legge Sostegni-bis del maggio 2021. Dunque non riguarda un aiuto per i regali ma i buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità, prodotti per l’igiene personale o per la pulizia della casa, fino a 1.400 euro. Sostegno economico previsto solo per i nuclei in difficoltà per l’emergenza Covid.

1400 EURO, UN AIUTO PER LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’

Per quest’anno sono stati stanziati 500 milioni di euro. I fondi sono stati divisi tra i diversi Comuni sulla base di due criteri. “Una quota pari al 50% del totale del fondo in base alla popolazione residente di ciascun Comune; il restante 50% del fondo in proporzione alla distanza tra il valore del reddito pro capite di ogni Comune e il valore medio nazionale“, questi regolamento riportato in Gazzetta Ufficiale.

Quindi sono le singole amministrazioni i soggetti deputati alla gestione del contributo. Infatti spetta agli enti definire, attraverso dei bandi, chi può fare richiesta in base all’Isee e quanti sono i soldi messi a disposizione. Le somme variano in base alla composizione del nucleo familiare. Si va da un minimo di 100 euro a 600-700, che arrivano a 1400 nel caso di famiglie numerose. Il sostegno verrà erogato entro la fine dell’anno.