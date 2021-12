Bomba nella notte a Giugliano, il raid contro una sala scommesse a Varcaturo

Momenti di paura nella notte a Varcaturo. Un ordigno è esploso danneggiando la vetrina della sala scommesse Intralot. Per fortuna però non si registrano feriti. L’esplosione – riporta Il Mattino – è avvenuta intorno alle 2 in via Madonna del Pantano, 72. Sul luogo dell’esplosione sono sopraggiunti i carabinieri della Compagnia di Giugliano. I miliari hanno effettuato i rilievi del caso e avviato le indagini per risalire alle persone che hanno piazzato l’ordigno. Il titolare, ascoltato dai carabinieri, ha riferito di non aver subito minacce prima dell’episodio.

Le altre notizie | Rapina da 15mila euro a Giugliano, presi due giovanissimi: vittima minacciata e immobilizzata

Alle prime ore di questa mattina, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Napoli, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Giugliano in Campania hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare personale nei confronti di due ragazzi di, rispettivamente 16 e 17 anni, dimoranti nel campo rom di via Carraffiello, gravemente indiziati per il reato di rapina.

Le indagini erano scaturite a seguito di una denuncia presentata da un imprenditore agricolo della zona quando, il 30 ottobre scorso, 4 soggetti erano penetrati nella sua impresa e, dopo aver minacciato ed immobilizzato, con un coltello ed un martello, il guardiano di origini extracomunitarie, avevano caricato, a più riprese sulla loro autovettura, diverse attrezzature agricole per un valore complessivo di 15 mila euro, circa.

Le attività, per cui sono risultate fondamentali le analisi dei sistemi di videosorveglianza, hanno consentito, anche attraverso numerosi servizi di osservazione, controllo e pedinamento, a partire dal rinvenimento dell’autovettura utilizzata per la commissione del colpo, di identificare due dei complici per i quali l’impianto accusatorio è stato avvallato dal G.I.P. che ha emesso i provvedimenti.

Sono in corso ulteriori approfondimenti investigativi mirati alla completa identificazione anche degli altri due complici