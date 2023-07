Truffa del finto nipote da record ad una coppia di 80enni: bottino da un milione di euro

“Ascoltami, a breve arriverà un incaricato delle Poste: devi consegnargli oggetti di valore che hai in casa”. E’ iniziata come sempre l’ennesima truffa ai danni di anziani a Roma: con una telefonata di un sedicente nipote in difficoltà. Pochi secondi, una voce camuffata che si finge un parente che chiede aiuto: “sono in difficoltà economica, aiutami”.

Vittima, questa volta, una coppia di 83 e 87 anni. Teatro della truffa un prestigioso stabile nel cuore dei Parioli. Qui intorno alle 14 di lunedì si è recato un componente della banda, non è escluso che sia lo stesso della telefonata.

All’anziana donna aveva raccomandato di affidare al funzionario i beni preziosi che sarebbero, poi, stati “presi in garanzia in attesa che si sblocchi il mio bonifico”, aveva assicurato. In casa dei due scoppia il panico. Dopo pochi minuti, intorno alle 14 di lunedì, si presenta sull’uscio di porta il finto funzionario.