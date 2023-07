Si scoccia di arrivare sotto casa, tassista lascia donna e bimbo col gesso per strada

PUBBLICITÀ

Si tratta di una storia-sfogo, riportata sul gruppo ‘Cittadinanza Attiva in difesa di Napoli’ e condivisa da Fanpage.it. La persona che scrive è arrabbiatissima. Motivo? Il tassista ha letteralmente “scaricato” due persone lontane dal posto in cui dovevano andare. Perché, molto probabilmente, si scocciava di entrare nel gorgo del traffico.

Il tassista che ha lasciato una donna e il figlio col gesso nel punto sbagliato

“Caro tassista che hai caricato mia sorella e suo figlio col gesso alla stazione di Napoli alle 20.15 circa stasera, e non li hai lasciati sotto cosa mia ma praticamente sopra a Santa Lucia, quasi a piazza Plebiscito, sappi che io domani mi attacco al telefono e segnalerò questa cosa a tutte le compagnie di taxi finché non si capirà chi eri.

Perché che sei uno str**zo si deve sapere“.

La storia è raccontata nei dettagli:

“Avevano due valigioni e li hai mollati all’inizio di Santa Lucia intortandoli dicendo che il lungomare è chiuso alle macchine (vero) e che da lì era contromano la via del Chiatamone (vero). Ma la strada non era quella. A casa mia si arriva da Piazza Vittoria, lo sanno tutti dove sta,, dovevi fare la Galleria per arrivare in via Chiatamone, ma ti rompevi, e li hai mollati da tutt’altra parte esigendo pure 1 euro in più rispetto ai 10 euro che segnava il tassametro. Ti sei comportato da schifo. Il bimbo aveva pure il braccio ingessato. Manco questo ti ha fermato“.

Tanti i commenti indignati, molti dei quali consigliano alla persona di rivolgersi all’ufficio Trasporto pubblico non di linea del Comune di Napoli (il vecchio “Corso pubblico). Il Comune mette a disposizione un modulo per reclami per ogni eventuale violazione per richiesta di denaro eccedente l’importo da tassametro e/o i relativi supplementi previsti dal tariffario, per rifiuto da parte del tassista all’adozione delle tariffe predeterminate e per qualsiasi altra violazione alle norme comportamentali a cui è tenuto il conducente.