Truffa del finto corriere, arrestato 25enne di Giugliano: ha rubato quasi 8mila euro a due anziane

Sceglieva le sue vittime accuratamente, le contattava telefonicamente, si spacciava per il nipote e chiedeva di pagare il corriere che di lì a poco sarebbe arrivato a casa per consegnare prodotti informatici. Per questo motivo, un 25enne di Giugliano, è finito in manette su ordine del giudice. Dopo, ovviamente, le indagini preliminari del Tribunale di Avellino, su richiesta della locale Procura.

L’ultimo colpo messo a segno ha fruttato 3.750 euro in contanti. Oltre a oggetti preziosi dal valore di 4.500 euro ai danni di due anziane signore residenti ad Avellino. Era lo stesso truffatore, inoltre, a vestire i panni del falso corriere dopo aver telefonato.

Ad aiutare i carabinieri – coordinati dal procuratore capo Domenico Airoma – sono state le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza. Utile ad identificare il 25enne anche le foto segnaletiche mostrate dalle vittime della truffa. Il ragazzo è finito in manette proprio mentre era in procinto di mettere in atto una nuova truffa.