Intascano 14mila euro con la truffa del ‘maresciallo’, arrestati 2 giovani di Napoli. A Casamicciola i carabinieri arrestavano per concorso in truffa aggravata, resistenza a pubblico ufficiale, sostituzione di persona e usurpazione di titoli e funzioni il 24enne Samuel Ciannella e un 22enne di Ponticelli. Operazione condotta dal comandante della compagnia di Ischia ed dal suo autista.

Poco dopo le ore 13:30 i due giovani avevano appena condotto una truffa del finto maresciallo. Contattavano telefonicamente la vittima 84enne facendogli credere che la figlia fosse stata arrestata da un fantomatico maresciallo. Dopodiché i 2 riferivano all’anziano che la donna aveva contratto un ingente debito.

Tutto sarebbe stato risolto se il debito fosse stato pagano, quindi, il padre non ci ha pensato 2 volte a salvare la figlia in difficoltà. Ecco che l’anziano li ha attesi a casa e gli ha consegnato di 14mila e 800 euro.

BECCATI I DUE RAGAZZI

I truffatori, con i soldi in contanti in tasca, si allontanavano a bordo della loro utilitaria pensando di averla fatta franca. A poca distanza dalla casa c’erano, però i veri carabinieri, che notavano l’auto con i 2 a bordo e gli hanno intimato l’alt. I ragazzi venivano arrestati dopo un inseguimento e una colluttazione.

Dopo la perquisizione sono stati trovati in possesso dell’intera somma di denaro tolta poco prima alla vittima. I militari ricostruiscono così l’intera vicenda e restituiscono il denaro all’84enne. Rinvenuti e sequestrati anche altri 2.720 euro, un bracciale d’oro e due telefoni probabilmente usati per compiere la truffa. Gli arrestati sono in attesa di giudizio mentre sono in corso indagini per verificare se i abbiano compiuto altre truffe nell’isola.