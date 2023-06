Uber Eats lascia l’Italia, è una delle piattaforme di food delivery più utilizzate a Napoli

PUBBLICITÀ

La piattaforma di food delivery Uber Eats chiude le attività di consegna di cibo in Italia, dove al momento opera in 60 città. Stando all’annuncio ufficiale, la decisione dipende da una crescita “non in linea con le aspettative per garantire un business sostenibile nel lungo periodo“. Il gruppo rivendica di aver lavorato “con migliaia di ristoranti partner che hanno potuto beneficiare dei nostri servizi per ampliare la loro clientela e le loro opportunità di business” e “migliaia di corrieri e delivery partner” che “hanno avuto la possibilità di guadagnare attraverso la nostra app in modo facile e immediato”. Nessun riferimento al fatto che nel 2020 Uber Italy è stata commissariata per caporalato a danno dei rider: dall’inchiesta era emerso che venivano “pagati a cottimo 3 euro a consegna“, “derubati” delle mance e “puniti” se si ribellavano. L’amministrazione giudiziaria è stata revocata nel marzo 2021 alla luce dello “sforzo fatto per eliminare forme di sfruttamento, per tutelare sicurezza e salute dei fattorini e per migliorare il loro trattamento economico”.

Cgil Lo scorso aprile, poi, la piattaforma è stata condannata per comportamento antisindacale per non aver voluto svelare alla quali parametri utilizza il suo algoritmo per organizzare il lavoro e decidere a quali rider affidare i diversi incarichi. Ora – mentre si avvicina il varo di una direttiva europea sulle condizioni di lavoro nella gig economy – arriva la doccia fredda. “Chi lavorava per Uber – prosegue la dirigente sindacale – si ritroverà in grave difficoltà, con la perdita dell’occupazione e del reddito”, commenta la segretaria confederale della