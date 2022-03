Guerra in Ucraina, l’influencer Marianna ha partorito: la sua foto incinta ha fatto il giro del mondo

Marianna Podgurskay, la donna incinta diventata icona dell’ospedale pediatrico bombardato a Mariupol, ha partorito. La beauty blogger ha dato alla luce una bambina nella giornata di ieri, 10 marzo, alle 22. L’annuncio arriva dalla giornalista Olga Tokariuk, che su Twitter ha detto di aver appreso la notizia tramite una parente della donna, riuscendo a sentirla brevemente al telefono. “Lei e la piccola stanno bene – ha spiegato Tokariuk -, ma a Mariupol c’è freddo e i bombardamenti continuano“.

I received an update from a relative of Marianna – a pregnant girl from Mariupol’s bombed hospital. They were able to reach her on the phone briefly. Last night at 10pm, Marianna gave birth to a baby girl! They are ok, but it’s very cold in Mariupol and the bombing doesn’t stop pic.twitter.com/PSLxI6I0zZ

— Olga Tokariuk (@olgatokariuk) March 11, 2022