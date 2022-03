Gazzetta dello Sport e La Repubblica non hanno dubbi: “Colossi americani pronti ad acquistare il Napoli”

Il fondo Sixth Street, colosso californiano, è pronto a fare un’offerta per acquistare il Napoli. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Aurelio De Laurentiis potrebbe ricevere a breve una proposta, visto che gli americano stanno valutando seriamente l’acquisto del club attraverso uno dei suoi fondi (un asset complessivo da oltre 60 miliardi di dollari), per puntare anche alla costruzione di un nuovo stadio. De Laurentiis, da parte sua, non ha ancora deciso se vendere e valuta la società almeno 700 milioni di euro, perché anche se non ha proprietà immobiliari la potenzialità del marchio Napoli resta alto.

Possibile svolta in breve tempo per il Napoli con la cessione della società a seconda delle offerte che arriveranno. Ne parla l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: “Il Napoli a breve potrebbe ricevere richieste di acquisto da parte di altre entità interessate a rilevare la società. Fra i fondi, il colosso Sixth Street (californiano) sarebbe pronto a valutare seriamente l’acquisto del Napoli, attraverso uno dei suoi fondi (un asset complessivo da oltre 60 miliardi di dollari), per puntare anche alla costruzione di un nuovo stadio. La strategia De Laurentiis, da parte sua, non ha ancora deciso se vendere e valuta la società almeno 700 milioni di euro, perché anche se non ha proprietà immobiliari la potenzialità del marchio Napoli resta alto“.

Nei giorni scorsi Repubblica aveva svelato di un primo interesse di Elysan Park – società di investimento privata che comprende nel suo team anche l’ex stella NBA Magic Johnson – per l’acquisto della SSC Napoli.

Sixth Street (precedentemente nota come TSSP) è una società di investimento globale con 50 miliardi di dollari di asset in gestione. L’azienda gestisce nove piattaforme di investimento attraverso i suoi investimenti in crescita, adiacenze, prestiti diretti, strategie pubbliche fondamentali, infrastrutture, situazioni speciali, agricoltura e attività di credito par liquiSixth Street investe in azioni e debiti di società pubbliche e private, acquisisce immobili, finanzia progetti infrastrutturali e fornisce capitale di avviamento a nuove imprese. Sixth Street è stata notata dai media finanziari per la struttura insolita del suo fondo più grande, che è aperto e in grado di detenere investimenti a lungo termine.