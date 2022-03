‘Un esoterico amore’, sabato la presentazione del libro del giuglianese Saverio Ferrara

Si terrà sabato 26 marzo alle 11:30 presso lo Chalet del Centro la presentazione del libro ‘Un esoterico amore’ di Saverio Ferrara. Dopo l’enorme successo riscontrato a Torino, Roma e Caserta l’imprenditore e scrittore napoletano approderà nella sua città per parlare del suo primo romanzo già vincitore di importanti premi.

Protagonista del romanzo Massimo un giovane sacerdote che si innamorerà di una donna ed inizierà un percorso di comprensione che aiuterà lo stesso a rivisitare la sua idea di Chiesa. Tra disegni realizzati dallo scrittore, un sogno dantesco e un dissidio interiore alla Petrarca, l’autore farà vivere un viaggio emozionale avente al centro l’amore, il celibato ecclesiastico e tanti temi che stigmatizzeranno le dinamiche di una società spesso ossequiosa dell’apparenza e della forma.

L’evento, moderato dalla giornalista Ivana Ciccarelli, promosso da Tecla Magliacano presidente dell’associazione Aresc vedrà la partecipazione di Anna Maria Guardascione consigliere aresc Napoli, Mena Lanzaro, Lucia Cerullo presidente associazione Rise Up, Cristina Grillo docente di filosofia. Le associazioni Aresc Giugliano-Napoli e Rise Up riprendono un percorso ideato da donne per mettersi nuovamente a servizio della società.